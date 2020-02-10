В Башкирии стало известно, какую денежную помощь получат семьи с детьми от 3 до 7 лет

Малоимущие семьи с детьми от 3 до 7 лет могут рассчитывать на денежную поддержку от государства. Напомним, что малоимущими считаются семьи, в которых доход не превышает одного прожиточного минимума. В пресс-службе администрации Уфы озвучили сумму, которую будут получать такие семьи.

По сообщениям администрации, пособие на детей от 3 до 7 лет будет равняться половине прожиточного минимума. То есть в Башкирии сумма пособия составит около 4,9 тысяч рублей. Материальную помощь получат те семьи, которые подадут соответствующее заявление до 31 декабря 2020 года.

Однако уточняется, что вне зависимости от даты подачи заявления вся сумма пособия будет выплачена с января 2020 года. При достижении ребёнком трёхлетнего возраста в 2020 вся сумма будет выплачена с дня, когда малышу исполнится 3 года. Администрация города пообещала, что будет проведена информационная кампания для разъяснения сроков и системы подачи заявления.