«Неудачное решение»: Радий Хабиров оценил ход реализации программы «Башкирские дворики»

На еженедельном оперативном совещании в Правительстве Башкирии выступил министр ЖКХ Борис Беляев. В своем докладе он рассказал о том, как реализуется программа «Башкирские дворики – 2020». Некоторые решения глава региона Радий Хабиров назвал «не очень удачными».

По данным Беляева, в рамках проекта планируется комплексное благоустройство 390 дворов. На эти цели выделено почти 2 млрд рублей. В семи муниципалитетах, где будут обустраиваться территории по одному двору, проекты будут реализованы в течение двух лет. Двухэтапный переходящий режим вызван финансовой необеспеченностью в объеме 74 млн рублей. Так, в частности, стоимость проекта в Бурзянском и Балтачевском районах оценена в 2,5 и 4,1 млн рублей, соответственно. Недостаточность финансирования составила 1,9 млн рублей для Балтачевского района и 1,8 млн – для Бурзянского.

Главам администраций, чтобы устранить перманентный режим стройки около домов, нужно обеспечить дофинансирование проектов либо завершить этап асфальтных работ в этом году и вторым этапом закончить его благоустройство. Борис Беляева, министр ЖКХ

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал данные, озвученные Беляевым, как «неудачные». Он заявил, что данным районам необходимая помощь.

Не очень удачные решения в Балтачевском и Бурзянском районах. Им меньше двух миллионов выделили. Надо было поддержать каким-то образом. Радий Хабиров, глава республики

К слову, в программу «Башкирские дворики» были внесены некоторые изменения. По словам Бориса Беляева, это сделано для более успешной реализации проекта. Так, первое изменение – это утверждение обязательных видов работ, которые должны будут выполнены властями районов. Перед тем, как сдать обновленный двор, должны быть выполнены следующие пункты:

1) Асфальтирование и (или) ремонт дворовых проездов

2) Устройство парковочных пространств с нанесением разметки;

3) Устройство (ремонт) тротуаров и пешеходных дорожек;

4) Установка или замена бордюрного камня;

5) Установка сертифицированных детских и (или) спортивных площадок с безопасным резиновым покрытием;

6) Ограждение, в том числе детской и спортивной площадок, газонов;

7) Озеленение;

8) Установка информационного стенда;

9) Устройство зон отдыха (скамейки, урны);

10) Установка контейнерных площадок;

11) Освещение дворовых территорий;

12) Обустройство систем видеонаблюдения.