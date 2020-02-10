Жительница Башкирии пострадала в страшном пожаре

В Стерлитамакском районе сегодня, 10 февраля, произошёл большой пожар. В селе Большой Куганак началось возгорание в многоквартирном доме. Есть информация о пострадавших.
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На место возгорания оперативно прибыл отряд спасения. Пожар начался в однокомнатной квартире на третьем этаже. На тушение кирпичного дома бросились сотрудники МЧС.
Возгорание удалось быстро локализовать, а потом и вовсе потушить. Огонь не распространился на соседние помещения. Известно, что в пожаре пострадала 60-летняя женщина, которую срочно госпитализировали в местную больницу.