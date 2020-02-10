Жительница Башкирии пострадала в страшном пожаре

В Стерлитамакском районе сегодня, 10 февраля, произошёл большой пожар. В селе Большой Куганак началось возгорание в многоквартирном доме. Есть информация о пострадавших.

На место возгорания оперативно прибыл отряд спасения. Пожар начался в однокомнатной квартире на третьем этаже. На тушение кирпичного дома бросились сотрудники МЧС.