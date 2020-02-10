В Башкирии предлагают внести законопроект об использовании национальной символики

Национальная символика отдельно от негативных терминов. Вопрос обсудили на встрече Всемирного курултая башкир. По мнению участников обсуждения, это может отрицательно сказаться на имидже и репутации народов страны, а также повлиять на межнациональные и межконфессиональные отношения.

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В первую очередь разговор шёл о материалах в СМИ. Участники встречи пришли к выводам о том, что необходимо ввести регулятивные меры в отношении публикаций, которые затрагивают национальную тематику. Например, недопустимо использование характерных символов и образов с негативными терминами «националист», «экстремист» и подобными. Также на встрече подняли вопрос о разработке рекомендаций от Союза журналистов об этических и моральных принципах и стандартах в отношении религиозных тем.

Нам в этой связи предстоит провести еще много работы. Это пока была первая встреча, первый разговор. Но однозначно очевидно, что люди, воспитанные на этих символах, на образах своего народа, очень эмоционально воспринимают использование этих символов в каком-то другом контексте».

Эльвира Аиткулова, председатель президиума Всемирного курултая башкир

Автор: Лилия Курбанова