В Башкирии предлагают внести законопроект об использовании национальной символики

Национальная символика отдельно от негативных терминов. Вопрос обсудили на встрече Всемирного курултая башкир. По мнению участников обсуждения, это может отрицательно сказаться на имидже и репутации народов страны, а также повлиять на межнациональные и межконфессиональные отношения.

В первую очередь разговор шёл о материалах в СМИ. Участники встречи пришли к выводам о том, что необходимо ввести регулятивные меры в отношении публикаций, которые затрагивают национальную тематику. Например, недопустимо использование характерных символов и образов с негативными терминами «националист», «экстремист» и подобными. Также на встрече подняли вопрос о разработке рекомендаций от Союза журналистов об этических и моральных принципах и стандартах в отношении религиозных тем.