Школьники Татарстана будут изучать башкирский язык

В Казани уроки будут проходить в формате воскресной школы в Доме дружбы народов. Сейчас идёт набор в группу. Принимают детей с первого по пятый класс.

Занятия начнутся в феврале и продлятся до конца учебного года. Преподавать будет учительница башкирского языка. Если наберётся большое количество желающих, то 1 сентября планируют проводить уроки по школьной программе.

Также курсы организуют в Набережных Челнах. Там уже существует кружок башкирской культуры. Теперь обучать будут и языку.

В Нижнекамске в декабре прошлого года трудоустроена в школу учительница башкирского языка Магира Муллагалиева. Занятия проводятся в местном Доме дружбы народов. Педагог приехала из Башкортостана, стаж работы составляет более десяти лет.