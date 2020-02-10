«Выделите комнаты»: глава Башкирии обязал глав районов дать полицейским жилье

На еженедельном оперативном совещании в Правительстве республики выступил замначальника полиции по охране общественного порядка МВД Артур Сайфуллин. Он рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются сотрудники правоохранительных органов, и назвал основные причины нехватки полицейских. Так, по его данным, некомплект личного состава патрульно-постовой службы вырос на 4 процента.
На сегодняшний день, по словам Артура Сайфуллина, в работе патрульно-постовой службы есть ряд проблем. Основной вопрос – это некомплект личного состава ППС, который вырос с 6 до 10 процентов. Значительная его доля приходит на Уфу. Одной из причин увеличения некомплекта – это недостаточный уровень обеспеченности жильем. К примеру, около 70 процентов личного состава ППС Уфы – выходцы из районов республики.
Они проживают у родственников или на съемных квартирах. Отмечу, что после того, как передали общежитие УВД Уфы в муниципальную собственность, служебное жилье сотрудникам ППС за счет органов власти и местного самоуправления не предоставлялось. Кроме этого, оставляет желать лучшего условия несения постовой службы нарядов ППС.
Артур Сайфуллин, замначальника полиции по охране общественного порядка МВД по РБ
Как сообщил полковник полиции, из 59 уфимских стационарных постов полиции, которые установлены за счет средств местного бюджета, 58 – уже морально и физически устарели. Некоторые были изготовлены десятки лет назад. По словам Сайфуллина, такая тенденция характерна и для всей Башкирии. Так, 70 процентов стационарных постов нуждаются в косметическом ремонте, а 5 процентов и вовсе нуждаются в капитальном. Лишь 25 процентов находятся в удовлетворительном состоянии.
Например, участковый пункт в Уфе по улице Фурманова расположен в ветхом здании, предназначенном под снос. В Советском районе два участковых пункты находятся на цокольных этажах жилых домов, весной и осенью они постоянно подтапливаются талыми водами. Потребность в участковых пунктах полиции составляет 31 дополнительное служебное помещение.
Артур Сайфуллин, замначальника полиции по охране общественного порядка МВД по РБ
Глава Башкирии Радий Хабиров, заслушав доклад, внес некоторые предложения для улучшения ситуации. Он сразу оговорился, что впереди всех ждет большая работа, которая не закончится в ближайший год.
Многие вещи, которые там были описаны и преподнесены, меня очень смутили и напрягли. Все-таки мы с органами внутренних дел делаем одно общее дело. Потому что мы делаем так, чтобы наши жители жили комфортно. Одним из важнейших элементов комфорта является вопрос безопасности. Здесь совершенно точно есть над чем поработать. Что мы берем на себя. Начнем с незначительного – мы должны сохранить кавалерийскую службу, все-таки в Башкортостане живем. Три больших блока. Поручаю главам муниципалитетов, чтобы в течение месяца везде были проведены совещания с участием представителей МВД. Обсудить надо: перспективы по ремонту и приведению в порядок служебных помещений, в целом необходимо поговорить обстоятельно. Картина не самая страшная. Вторая история, я бы попросил о возможности выделения комнат, оказать содействие в обеспечении жильем. Но за год это не сделаем, это большая работа
Радий Хабиров, глава РБ