«Выделите комнаты»: глава Башкирии обязал глав районов дать полицейским жилье

Многие вещи, которые там были описаны и преподнесены, меня очень смутили и напрягли. Все-таки мы с органами внутренних дел делаем одно общее дело. Потому что мы делаем так, чтобы наши жители жили комфортно. Одним из важнейших элементов комфорта является вопрос безопасности. Здесь совершенно точно есть над чем поработать. Что мы берем на себя. Начнем с незначительного – мы должны сохранить кавалерийскую службу, все-таки в Башкортостане живем. Три больших блока. Поручаю главам муниципалитетов, чтобы в течение месяца везде были проведены совещания с участием представителей МВД. Обсудить надо: перспективы по ремонту и приведению в порядок служебных помещений, в целом необходимо поговорить обстоятельно. Картина не самая страшная. Вторая история, я бы попросил о возможности выделения комнат, оказать содействие в обеспечении жильем. Но за год это не сделаем, это большая работа

Радий Хабиров, глава РБ