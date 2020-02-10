В Башкирии усилят дезинфекционный режим в транспорте из-за коронавируса

В Госкомтрансе Башкирии был издан указ, призывающий усилить борьбу с распространением коронавируса. Будут приняты меры по усилению дезинфекционного режима. Большое внимание уделили системе общественного транспорта: аэропорт, железнодорожный вокзал, автовокзал.

Водителей автобусов обязали обезопасить себя средствами индивидуальной защиты — масками и перчатками. В салоне также должны работать установки, способные обеззаразить воздух. Такие же установки должны работать в других местах скопления людей.

Работники должны иметь кожный антисептик. А с каждым сотрудником транспортных линий будет проведен дополнительный инструктаж о выявлении пассажиров с наличием коронавируса. Каждый пассажир и сам сможет ознакомиться с этой информацией на специальных стендах, которые будут расположены в местах скопления людей и транспорте.