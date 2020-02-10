Интернет будущего: в России станет доступным главный конкурент сети 5G

Минкомсвязь объявило о сертифицировании гаджетов с поддержкой нового стандарта Wi-Fi 6. По причине отсутствия этого, Apple, Samsung и Huawei приходится ограничивать функции на своих устройствах. Новый стандарт интернет-сети будет соперничать с будущей сетью 5G.

Осенью 2019 года Apple, Samsung и Huawei обращались в Минкомсвязь с просьбой ускорить процесс сертификации. Также технологию поддерживают ряд ноутбуков Asus, но пользоваться сетью Wi-Fi 6 пока российские пользователи пока не могут. У сети есть важные преимущества перед еще не внедренной 5G. Для Wi-Fi 6 чипсеты значительно дешевле, как и развертывание сети, и не нужны разрешения на использование частот. Так полагает представитель Cisco.

Но у экспертов есть и другое мнение. Некоторые сотовые операторы сомневаются в безопасности нового подключения. Также специалисты считают, что новая модель изменить процесс обычного подключения к интернету.

В Японии 6G планируется ввести в обиход уже к 2030 году. Скорость новой сети будет в восемь тысяч раз быстрее 5G. Внедрение 6G даст шанс интегрировать технику и человеческий мозг, полагают специалисты.