«Она ещё долго бежала за машиной»: в Башкирии собака ждёт хозяев, которые оставили её умирать на холоде

Грустную историю рассказали зоозащитники Стерлитамака. Небольшого породистого пса нерадивые хозяева выбросили прямо из машины. Верный питомец долго ждал свою семью на холоде.

Ульяна Хамитова, зоозащитница из Стерлитамака, рассказала, что собака долго не отходила далеко от места, где её выбросили хозяева. Когда животное высадили из машины, она побежала за удаляющимся автомобилем к своим родным. Только со временем собака поняла, что её предали.

Жестоко обманутая, она ещё долго бежала за машиной. Окончательно поняв, что её предали, жалобно заскулила-заплакала... Ульяна Хамитова

Долгое время несчастная не могла уйти с места, куда могли вернуться её бывшие хозяева, а также не могла есть. Зоозащитники ищут новую семью для брошенной собаки. Они отмечают, что собака дружелюбная и доверчивая.