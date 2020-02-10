В Уфе 15-этажный дом продезинфицировали от коронавируса

В пятницу, 7 февраля, жители одного из домов на улице Российской очень удивились. В их дом пришла бригада специалистов и обработала все этажи дома специальным раствором. Как выяснилось, причина дезинфекции — житель дома, который недавно вернулся из Китая.

О необычном событии в их доме сообщила местная жительница изданию «АиФ-Уфа». Женщина поделилась, что специалисты в масках прошлись по всем этажам, холлам и лифту и обработали стены раствором. Что за раствор использовали специалисты для дезинфекции, они не сообщили.

Однако мужчины в защитном одеянии уточнили, что проводят дезинфекцию именно от коронавируса. Также никто не ответил, кто из соседей мог стать возможным источником заражения. Пока в республике не зафиксировано ни одного случая заражения опасным вирусом из Китая.

Фото: Интернет.