ОНФ не доволен решением проблем обманутых дольщиков в Башкирии

На данный момент в Башкирии насчитывается около 8 тысяч обманутых дольщиков. Чтобы решить проблему с жильем, был создан специальный фонд, который должен построить дома за счет республиканского бюджета. Однако, по мнению Общероссийского народного фронта, решение данной проблемы затянулось.

Радий Хабиров основал специальный фонд ещё в августе 2019 года. Однако за прошедшее время ряд объектов не был введён в эксплуатацию. Эксперты регионального штаба ОНФ утверждают, что такая задержка в строительстве связана с «чрезмерным давлением» со стороны Госстройжилнадзора и других подобных структур.

Ввод готовых домов искусственно тормозится надзорными органами. По мнению Виталия Брыкина, главы башкирского исполкома ОНФ, республика делает всё возможное, чтобы помочь обманутым людям. Вместо того, чтобы объединить усилия в решении проблемы обманутых дольщиков, отдельные чиновники саботируют работу, что приводит к торможению процесса.