Стал известен рейтинг российских городов по IT-преступности

МВД опубликовало данные о наибольшем количестве преступлений, совершенных с помощью информационно-телекоммуникационных технологий. Так, первое место в рейтинге по преступности занимает Ямало-Ненецкий округ. А наименьшее количество IT-преступлений было совершено в Чеченской Республике.

Всего за ушедший 2019 год, в Ямало-Ненецком округе было совершено 28,6% преступлений такого рода. Также в рейтинге можно увидеть Ханты-Мансийский автономный округ с 27,2% преступностью. Далее следуют Чувашия, Республика Коми и Пензенская область.

IT-преступность, как оказалось, менее всего распространена в Чечне – 1,7 %. За ней следуют Дагестан, Ингушетия, Санкт-Петербург и Московская область. За 2019 год зарегистрировано более 294 тысячи преступлений с использованием IT-помощников.