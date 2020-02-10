В Башкирии пьяный водитель обвиняется в смерти трёх человек

Страшная трагедия произошла ещё в декабре 2017 года. 43-летний мужчина вёз трёх друзей недалеко от Давлеканово. Водитель выехал на встречную полосу, а после машина улетела в кювет.

Как выяснило следствие, 43-летний водитель управлял машиной без прав. Также в крови мужчины был найден алкоголь. Ряд этих факторов спровоцировал страшную аварию, в которой погибли три человека.

Пассажиры автомобиля получили серьёзные травмы после падения автомобиля в кювет. 46-летний мужчина и 54-летняя женщина скончались на месте аварии, а ещё одна 58-летняя пассажирка погибла в больнице. Суд признал 43-летнего мужчину виновным, теперь ему грозит 6 лет тюрьмы и выплата моральной компенсации в размере 2 миллионов рублей.