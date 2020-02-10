В Башкирии будет создана карантинная зона для туристов из Китая

Сегодня, 10 февраля, на оперативном собрании в правительстве республики рассказали о ситуации с коронавирусом в Башкирии. Официальное количество туристов, вернувшихся из Китая, с подозрением на вирус насчитывается 30 человек. Александр Жеребцов, замруководителя Роспотребнадзора по РБ, рассказал о мерах защиты в республике.

Всех туристов, которых заподозрили в заболевании вирусом, срочно доставили в медицинские учреждения и проверили. Ни одного случая заражения коронавирусом в республике не выявлено. Однако защита от страшного вируса из Китая усиливается.

Так, планируется создать карантинную зону для туристов в 25 километрах от столицы. В здании профилактория «Родник здоровья» будет организовано непрерывное медицинское наблюдение. Также в местах скопления людей и общественном транспорте будет введен усиленный режим дезинфекции.