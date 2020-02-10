В Башкирии женщина скончалась в больнице после пожара в квартире

9 февраля в городе Октябрьский произошёл несчастный случай. В пятиэтажном доме по улице Садовое кольцо горела однокомнатная квартира. В пожаре пострадала 62-летняя женщина.

Когда пожарные прибыли на место, они обнаружили следы возгорания на диване и в дверном проёме. Однако сам огонь уже успели потушить. Медицинская помощь требовалась женщине, которая находилась в момент пожара в квартире.

62-летнюю пострадавшую срочно доставили в больницу. Врачи усилено боролись за жизнь женщины, но сегодня утром она скончалась в реанимации. В причинах пожара ещё предстоит разобраться дознавателю МЧС России.