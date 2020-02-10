В Уфе пройдет городской медиафестиваль «Молодо - не зелено»

Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан и Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Научно-информационно-методический центр» городского округа город Уфа Республики Башкортостан в январе-апреле 2020 года проводят Городской медиафестиваль «Молодо – не зелено», посвященный Году памяти и славы и VI Всемирной Фольклориаде.

Цель мероприятия - формирование медиакомпетентности у обучающихся образовательных организаций города, стимулирование их к творческой деятельности.

Участниками медиафестиваля становятся авторы или коллективы авторов школ, учреждений дополнительного образования и детских садов. В состав жюри входят специалисты в области медиапроизводства, представители образовательных организаций ГО г. Уфа РБ, специалисты Управления образования Администрации ГО г. Уфа РБ, специалисты МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г. Уфа РБ.

Конкурс проводится в номинациях «Фотография», «Интервью», «Телесюжет», «Социальный ролик», «Анимационное видео», «Личный блог» по четырем возрастным категориям: дошкольный возраст, начальные, средние и старшие классы.