«Прекратить этот ад»: в Приморье возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными

На минувшей неделе платформа «change.org» опубликовала петицию от жителей города Артем Приморского края. Жители города требовали предпринять меры по отношению к семье которая обвинялась в жестоком обращении с животными. Полиция после проверки информации возбудила уголовное дело.

По словам жителей города, на участке, где проживает семья, вот уже несколько лет происходят невиданные по своей жестокости убийства собак. Отец и дочь плохим образом обращаются с животными, держат их привязанными в клетках, а затем разделывают на мясо. Авторы просят закрыть этот «концлагерь для животных» и «прекратить этот ад».

В Сети распространилось видео, в котором видны следы нечеловеческого отношения к животным-невольникам. Валяющиеся ошейники, следы крови на земле и привязанная, истощенная собака говорят за себя. За один день петицию подписали около 3 тысяч человек.

Да быстрее бы уже разобрались с этой тварью!!!Позавчера были освобождены щенки с этого участка, а вчера опять были две собаки, тем более, что они домашние комментатор в социальной сети

Полиция проверила информацию и территорию частного дома, где совершалось преступление. Возбуждено уголовное дело