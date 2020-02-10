«Боялись, что не выживет»: в Башкирии сотрудники национального парка спасли сову от смерти

О спасении маленькой пернатой жизни рассказали в социальных сетях сотрудники национального парка «Башкирия». 27 января обессиленную сову нашли на территории одной из турбаз. С тех пор Лилия Султангареева, начальник научного отдела, заботится о несчастной птице.

Неясыть, а именно её обнаружили в национальном парке, обессилено лежала на земле. Птицу подобрали и попытались покормить, но лучше ей не становилось. Тогда сотрудники нацпарка обратились к Лилие Султангареевой, которая отвезла неясыть в ветеринарную клинику, чтобы получить советы по лечению.

Она была очень вялой, хотя ран не обнаружили. Показали ветеринару в Мелеузе, в клинике ей сделали рентген, назначили лечение. Боялись, что не выживет. Переломов нет, теперь нужно наблюдать, лечу с тех пор.

Травм у птицы не было обнаружено, как и очевидных болезней. В течение двух недель сова потихоньку приходит в себя — уже снова кушает мясо, отбивается от кошки, правда до сих пор не может летать. Сотрудники национального парка предполагают, что неясыть ударилась о витражное стекло, так как её часто видели за охотой на мышек и птичек.