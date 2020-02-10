Жителей Башкирии ждёт денежная поддержка от государства

В этом году сфера финансовой поддержки жителей Башкирии будет значительно увеличена. Речь идёт о социальных контрактах, на реализацию которых будет направлено более 1,12 миллиарда рублей. Об этом сообщили на оперативном совещании в Курултае.

Каждый житель республики может заключить такой социальный контракт и получить финансовую поддержку. Планируется, что поддержку получат 10 тысяч семей. Денежные выплаты могут быть направлены на реализацию нескольких направлений.

Так, 50 тысяч рублей жители получают на ведение личного подсобного хозяйства — в 2019 году эту меру поддержки получили 6570 жителей сельской местности. На помощь в получении профессионального образования жители Башкирии могут получить 15 тысяч рублей. Самая большая денежная выплата направлена на создание индивидуального предпринимательства — на неё выделяется 100 тысяч рублей.