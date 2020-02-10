Нашествие волков: жителей Стерлитамака напугали гуляющим по городу хищником

Сегодня жителей Стерлитамака пугают страшной рассылкой в WhatsApp. К сообщению прикрепляют видео с волком, который якобы разгуливает по Стерлитамаку. Мы проверили, правда это или нет.

Нашествие волков нынче в Башкирии - тема актуальная. Особенно после предыдущей рассылки от якобы сотрудницы ЕДДС, которая предупреждала о стаде хищников в Бурзянском районе. Согласно прежней информации, еще немного и сотни животных бы добрались до населенных пунктов. Кстати, в прошлый раз Нашествие волков нынче в Башкирии - тема актуальная. Особенно после предыдущей рассылки от якобы сотрудницы ЕДДС, которая предупреждала о стаде хищников в Бурзянском районе. Согласно прежней информации, еще немного и сотни животных бы добрались до населенных пунктов. Кстати, в прошлый раз наша редакция выяснила, что слухи о нашествии волков - всего лишь слухи. , что слухи о нашествии волков - всего лишь слухи.

Но это не значит, что волков в Башкирии нет. Вот, например, в Балтачевском районе охотники гоняли за волками два дня. Чем все закончилось - читайте в нашем Но это не значит, что волков в Башкирии нет. Вот, например, в Балтачевском районе охотники гоняли за волками два дня. Чем все закончилось - читайте в нашем прошлом материале

В этот раз на распространенном в мессенджере видео волк гуляет прямо по городу. Указан и адрес - Нагуманова, 25. Именно тут, по мнению очевидцев, хищника увидели местные жители.