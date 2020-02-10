В Уфе врачи спрятались от пациента, опасаясь коронавируса

В одной из уфимских больниц случилось удивительное происшествие. Медики спрятались от пациента, прилетевшего из Пекина, опасаясь коронавируса. Врачи разговаривали с пациентом через закрытые двери.
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Вернувшийся из Китая домой, в Уфу, молодой человек почувствовал недомогание. Однако попасть на прием в местной клинике он не смог. Медперсонал 4-й инфекционной больницы, узнав детали путешествия, разбежался.
Мужчина рассказал, что провел в Поднебесной 8 месяцев. Медики общались с ним через запертые двери, а на выход отправили пациента через черный ход. Руководство больницы и региональный Минздрав пока не комментируют случившееся.