Где любят отдыхать жители Башкирии: список популярных курортов

Уфимский аэропорт подвел итоги прошедшего 2019 года и назвал самые популярные зарубежные маршруты. Первое место по перелетам заняла Турция. Перелеты в Анталию оказались самыми популярными.

Как сообщили представители аэропорта «Уфа», по направлению «Уфа-Анталия» за 2019 год было перевезено 433 тысячи человек. За год направление показало рост на 9 %. Второе место занял китайский город Санья. Туда за год вылетело 40 тысяч жителей. Из-за распространения коронавируса перелеты временно были отменены.

Третье место занял второй, любимый жителями Республики турецкий Стамбул. За год рост составил 20 % и было перевезено 35,2 тысяч путешественников. Также был замечен интерес и к Баку – столице Азербайджана. Количество пассажиров по этому маршруту стало в 2019 году в два раза больше.