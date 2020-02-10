«Без нужды петь и танцевать сейчас не нужно»: в Башкирии из-за коронавируса перенесут массовые мероприятия

Радий Хабиров сегодня на еженедельном оперативном совещании поручил уделить особое внимание препятствию ввоза и распространения коронавируса в регионе. В республике зарегистрировали 30 случаев ОРВИ у граждан, прибывших из Китая. Такие данные приводит Роспотребнадзор.
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Однако все анализы на коронавирус отрицательные. Несмотря на это, в столичном аэропорту продолжает работу усиленный двойной контроль всех прибывающих из Поднебесной. Используются тепловизоры, проводятся лабораторные исследования.
Рекомендовано перенести массовые мероприятия на более поздний срок. Тем не менее празднование Дня защитника Отечества отменять не будут. Глава Башкортостана поручил тщательно подготовиться к этой дате.
Автор: Азат Садреев