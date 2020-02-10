«Без нужды петь и танцевать сейчас не нужно»: в Башкирии из-за коронавируса перенесут массовые мероприятия

Нам, наверное, без нужды петь и танцевать сейчас не нужно. В то же время у нас будут мероприятия, связанные с 23 февраля. Их мы отменить не можем. Нужно чётко донести до глав городов и районов, что такое дезинфекционный режим, может быть, подготовить соответствующее письмо за моей подписью.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан