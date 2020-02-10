В Уфе произошла массовая авария с участием общественного транспорта

Представители ГИБДД по Уфе сообщили о массовой аварии на дорогах города. На проспекте Октября столкнулись три вида общественного транспорта. Происшествие заметили недалеко от остановки «ГДК».

За рулём маршрутки № 249 был 44-летний мужчина. Видимо, водитель не успел затормозить вовремя и врезался в Башавтотранс, которые ехал впереди. От удара автобус врезался в впередистоящий троллейбус.

Как сообщают сотрудники ГИБДД, медицинская помощь никому не понадобилась. Ни водители транспортных средств, ни пассажиры к врачам не обратились. Точные причины аварии ещё предстоит установить.