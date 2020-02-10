«Салават Юлаев» провел открытую тренировку перед серией домашних матчей

Николай Цулыгин, главный тренер ХК «Салават Юлаев» /Уфа/: «Я бы не сказал, что это неудачный выезд. Если брать, как играет Уфа независимо с каким тренером там, на Дальнем Востоке, то я бы не сказал, что это неудачный выезд. Да, мы не выиграли две игры по буллитам, но если бы мы выиграли, то это было бы удачно, игра никак не менялась. Тяжело было, команды дома играют хорошо, в трех играх из четырех взяли очки».