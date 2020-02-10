«Салават Юлаев» провел открытую тренировку перед серией домашних матчей

Дальневосточный выезд получился нерезультативным из-за маленьких полян. Сегодня хоккеисты «Салавата Юлаева» провели открытую тренировку перед домашней серией матчей КХЛ. Она должна стать последней в регулярном чемпионате.
горячие новости
Перед перерывом из-за Еврохоккейтура юлаевцы провели четыре матча на Дальнем Востоке, из которых один с владивостокским «Адмиралом» выиграли, во втором уступили по буллитам. И дважды не смогли обыграть хабаровский «Амур» – в основное время и в серии штрафных бросков.
Сегодня на тренировке не было Артема Сергеева – защитник не вернулся из расположения национальной команды после Еврохоккейтура. Также в составе сборной и Шакир Мухамадуллин. Из-за простуды отсутствовал Александр Бурмистров. Ненадолго вышел на лед Петр Хохряков, который остается в списке травмированных. Восстановился после болезни капитан Григорий Панин. Уфимцам предстоит бороться за место в плей-офф – пока «Салават» не обеспечил себе путевку в игры на вылет.
Итак, завтра «Салават Юлаев» примет «Адмирал». Начало прямой трансляции на телеканале БСТ в 18:45.
Автор: Роза Хабибуллина