«Салават Юлаев» провел открытую тренировку перед серией домашних матчей

Дальневосточный выезд получился нерезультативным из-за маленьких полян. Сегодня хоккеисты «Салавата Юлаева» провели открытую тренировку перед домашней серией матчей КХЛ. Она должна стать последней в регулярном чемпионате.

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Перед перерывом из-за Еврохоккейтура юлаевцы провели четыре матча на Дальнем Востоке, из которых один с владивостокским «Адмиралом» выиграли, во втором уступили по буллитам. И дважды не смогли обыграть хабаровский «Амур» – в основное время и в серии штрафных бросков.

Николай Цулыгин, главный тренер ХК «Салават Юлаев» /Уфа/: «Я бы не сказал, что это неудачный выезд. Если брать, как играет Уфа независимо с каким тренером там, на Дальнем Востоке, то я бы не сказал, что это неудачный выезд. Да, мы не выиграли две игры по буллитам, но если бы мы выиграли, то это было бы удачно, игра никак не менялась. Тяжело было, команды дома играют хорошо, в трех играх из четырех взяли очки».

Илья Крикунов, нападающий ХК «Салават Юлаев»: «Неудачным получился выезд из-за маленьких площадок».

Сегодня на тренировке не было Артема Сергеева – защитник не вернулся из расположения национальной команды после Еврохоккейтура. Также в составе сборной и Шакир Мухамадуллин. Из-за простуды отсутствовал Александр Бурмистров. Ненадолго вышел на лед Петр Хохряков, который остается в списке травмированных. Восстановился после болезни капитан Григорий Панин. Уфимцам предстоит бороться за место в плей-офф – пока «Салават» не обеспечил себе путевку в игры на вылет.

Дмитрий Кугрышев, нападающий ХК «Салават Юлаев»: «Никаких опустившихся рук, быстрее поиграть, чтобы застолбить место в плей-офф».

Итак, завтра «Салават Юлаев» примет «Адмирал». Начало прямой трансляции на телеканале БСТ в 18:45.

Автор: Роза Хабибуллина