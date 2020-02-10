В Уфе девочка отравилась неизвестным веществом в торговом центре

8 февраля в больницу № 17 была доставлена 12-летняя девочка. Проведя осмотр, врачи диагностировали у девочки отравление. Источник UfacityNews.ru сообщает, что девочку в бессознательном состоянии забрали из торгового центра.

Событие произошло в микрорайоне Инорс, где находится торговый центр «Акварин». Пострадавшая девочка живёт недалеко от самого торгового центра. Также известно, что школьница учится в пятом классе.

Врачам удалось спасти жизнь девочки. Однако неизвестно, чем именно отравилась школьница. В обстоятельствах произошедшего будут разбираться правоохранительные органы.