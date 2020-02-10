«Избивал вместе с детьми, а потом ограбил»: появились неожиданные подробности убийства педофила из Уфы

Образ Владимира Санкина, в народе именуемого как национальный герой, разрушается на глазах. Открылись неожиданные подробности того злополучного дня. Оказывается, по словам информированных источников, мужчина не только забил до смерти Образ Владимира Санкина, в народе именуемого как национальный герой, разрушается на глазах. Открылись неожиданные подробности того злополучного дня. Оказывается, по словам информированных источников, мужчина не только забил до смерти отсидевшего за изнасилование сына мужчину , но и обокрал его. , но и обокрал его.

Уфимское издание «Медиакорсеть» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщило, что следствие намерено переквалифицировать статью, по которой обвиняется Владимир Санкин. Расследование громкого дела открыло неожиданные подробности. Так, например, пьяный мужчина после избиения педофила обокрал его квартиру и забрал 1,5 тысячи рублей. Часть денег он отдал детям, которых якобы защищал. Однако подростки, судя по всему, тоже станут фигурантами уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что источник bash.news рассказал, что Ранее мы сообщали о том, что источник bash.news рассказал, что подростки пили вместе с погибшим в тот вечер. Эта информация полностью противоречит изначальной версии произошедшего, которую представили близкие и друзья Владимира Санкина. К тому же, оказалось, что два пострадавших подростка встретили Зайцева не в подъезде. Об этом рассказал третий подросток, который в этот день гулял с парнями, фигурирующими в деле. . Эта информация полностью противоречит изначальной версии произошедшего, которую представили близкие и друзья Владимира Санкина. К тому же, оказалось, что два пострадавших подростка встретили Зайцева не в подъезде. Об этом рассказал третий подросток, который в этот день гулял с парнями, фигурирующими в деле.