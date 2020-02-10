В Уфе водитель маршрутки высадил пассажиров прямо на трассе

Семьи с детьми и пожилые люди остались на оживленной трассе. Как говорят очевидцы, машинам там разрешено ездить со скоростью 90 км/час. 13-16 человек оказались не на остановке и не на месте, для остановки маршруток, а прямо на дороге.

Сначала пользователи сети обвинили сотрудника ГИБДД в произошедшем, так как решили, что именно он наказал выйти «лишним» пассажирам. Но издание UFA1.RU выяснило, что это сам водитель поспешил «разгрузить» салон, так как боялся получить штраф. В этой ситуации пострадали только пассажиры, которые и до места назначения не доехали, и остались в опасной части дороги дожидаться такого же переполненного транспорта.