В Уфе водитель маршрутки высадил пассажиров прямо на трассе

На нерадивого водителя пожаловались пассажиры маршрутки № 248. Утром 10 февраля переполненная маршрутка двигалась со стороны Затона. Но когда водитель увидел впереди сотрудника ГИБДД, он поспешил избавиться от пассажиров.

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Семьи с детьми и пожилые люди остались на оживленной трассе. Как говорят очевидцы, машинам там разрешено ездить со скоростью 90 км/час. 13-16 человек оказались не на остановке и не на месте, для остановки маршруток, а прямо на дороге.

Сначала пользователи сети обвинили сотрудника ГИБДД в произошедшем, так как решили, что именно он наказал выйти «лишним» пассажирам. Но издание UFA1.RU выяснило, что это сам водитель поспешил «разгрузить» салон, так как боялся получить штраф. В этой ситуации пострадали только пассажиры, которые и до места назначения не доехали, и остались в опасной части дороги дожидаться такого же переполненного транспорта.

Фото: bash.dtp