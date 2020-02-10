«Где на них можно посмотреть?»: Радий Хабиров потребовал показать проекты ремонта дворов

Списки адресные у нас есть, висят. То есть жители могут посмотреть. А вот окончательная схема, проект двора с объемом асфальтирования, установки МАФов, светильников – это всё есть? Где на них можно посмотреть? Моё контрольное управление пусть это всё на сайтах администраций посмотрят. Не только перечень дворов должен быть, но и дизайн проектов.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан