«Где на них можно посмотреть?»: Радий Хабиров потребовал показать проекты ремонта дворов

Почти два миллиарда на благоустройство. Финансирование программы «Башкирские дворики» увеличили на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом на еженедельном оперативном совещании Радию Хабирову доложил вице-премьер правительства, министр ЖКХ республики Борис Беляев.

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Комплексное благоустройство будет произведено почти в 400 дворах. С учётом новых условий детские игровые площадки должны соответствовать требованиям безопасности Совета Евразийской экономической комиссии. Оплачиваться все проведённые мероприятия будут только после того, как сами жильцы примут работу. При этом во время ремонта предпочтение будет отдавать строительным материалам от местных производителей.

Списки адресные у нас есть, висят. То есть жители могут посмотреть. А вот окончательная схема, проект двора с объемом асфальтирования, установки МАФов, светильников – это всё есть? Где на них можно посмотреть? Моё контрольное управление пусть это всё на сайтах администраций посмотрят. Не только перечень дворов должен быть, но и дизайн проектов.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Мы уже готовы к реализации нашей программы «Башкирские дворики». Все муниципалитеты отработали с населением, как они видят свой дворик. Всё пожеланий учтены. И уже с 1 марта готовы выходить на торговые площадки.

Борис Беляев, заместитель Премьер-министра Правительства, министр ЖКХ Республики Башкортостан

Автор: Азат Садреев