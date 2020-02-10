«Где на них можно посмотреть?»: Радий Хабиров потребовал показать проекты ремонта дворов

Почти два миллиарда на благоустройство. Финансирование программы «Башкирские дворики» увеличили на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом на еженедельном оперативном совещании Радию Хабирову доложил вице-премьер правительства, министр ЖКХ республики Борис Беляев.
горячие новости
Комплексное благоустройство будет произведено почти в 400 дворах. С учётом новых условий детские игровые площадки должны соответствовать требованиям безопасности Совета Евразийской экономической комиссии. Оплачиваться все проведённые мероприятия будут только после того, как сами жильцы примут работу. При этом во время ремонта предпочтение будет отдавать строительным материалам от местных производителей.
Автор: Азат Садреев