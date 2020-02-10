«Наш дом уже под снос»: жителей Уфы заставляют платить за невыполненный капремонт

В Уфе жители двухэтажного дома по улице Черниковской отказываются платить за капитальный ремонт. По словам людей, платить им не за что: ремонт не производили. Дом 58-го года из-за застройки квартала планировали снести в 2015, но возведение многоэтажек так и не началось.

Неприятный запах канализации на весь дом, а от сырости стены покрываются плесенью. В таких условиях вынуждена жить инвалид первой группы. Светлана Хайретдинова воспитывает двух дочерей. Вся пенсия уходит на лекарство и лечение. Женщина страдает от астмы и диабета, а из-за опухоли в позвоночнике не стоит на ногах. Прикованная к креслу, она не может заработать денег. У семьи накопились долги за капремонт на 6 тысяч рублей.

«Мне не жалко, если бы была достойная квартира. А так и не из чего платить, и не за что. Вот за что платить?» Светлана Хайретдинова, жительница дома по ул. Черниковская, 41а

Плесень не только внутри, но и на фасаде здания. Фундамент дома поражен грибком, на стенах трещины. Татьяна Газиева живет в здесь больше 40 лет. Многодетная мама переживает за здоровье своей семьи, ведь малыши дышат плесенью, и из-за сырости дети часто болеют.

«Опасаюсь за их жизнь, не знаю, чем эта плесень может обернуться. И кашляют, и болеют. Постоянно сырость, холод. Квитанции за капремонт приходят, уже и судебные бумажки приходят, что мы должны. Капитального ремонта, как видите, нет и, похоже, не будет, потому что когда приходим в ЖЭК, нам говорят, что наш дом уже под снос». Татьяна Газиева, жительница дома по ул. Черниковская, 41а

На сайте регоператора мы нашли планы проведения работ по ремонту дома по улице Черниковской, 41 А, согласно которым в 2019 здесь должны были заменить трубы системы водоснабжения и водоотведения. Но этого так и не произошло. Более того, жильцам обещали, что их дом 58-го года снесут в 2015.

«В связи с тем, что дом по улице Черниковская, 41 а, не признан аварийным, в рамках закона жителям приходят квитанции на оплату капитального ремонта. Сбор средств на оплату ремонта будет продолжаться, пока дом аварийным не признают». Вера Поякова, начальник информационно-аналитического отдела администрации Калининского района г. Уфы

Квитанции по капремонту жителям приходят каждый месяц. А вот надежды увидеть на горизонте рабочих все меньше. Когда начнется застройка квартала и снесут ли обветшалый дом, пока неизвестно.