«Наш дом уже под снос»: жителей Уфы заставляют платить за невыполненный капремонт

В Уфе жители двухэтажного дома по улице Черниковской отказываются платить за капитальный ремонт. По словам людей, платить им не за что: ремонт не производили. Дом 58-го года из-за застройки квартала планировали снести в 2015, но возведение многоэтажек так и не началось.
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Неприятный запах канализации на весь дом, а от сырости стены покрываются плесенью. В таких условиях вынуждена жить инвалид первой группы. Светлана Хайретдинова воспитывает двух дочерей. Вся пенсия уходит на лекарство и лечение. Женщина страдает от астмы и диабета, а из-за опухоли в позвоночнике не стоит на ногах. Прикованная к креслу, она не может заработать денег. У семьи накопились долги за капремонт на 6 тысяч рублей.
Плесень не только внутри, но и на фасаде здания. Фундамент дома поражен грибком, на стенах трещины. Татьяна Газиева живет в здесь больше 40 лет. Многодетная мама переживает за здоровье своей семьи, ведь малыши дышат плесенью, и из-за сырости дети часто болеют.
На сайте регоператора мы нашли планы проведения работ по ремонту дома по улице Черниковской, 41 А, согласно которым в 2019 здесь должны были заменить трубы системы водоснабжения и водоотведения. Но этого так и не произошло. Более того, жильцам обещали, что их дом 58-го года снесут в 2015.
Квитанции по капремонту жителям приходят каждый месяц. А вот надежды увидеть на горизонте рабочих все меньше. Когда начнется застройка квартала и снесут ли обветшалый дом, пока неизвестно.
Автор: Айгуль Резяпова