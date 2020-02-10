Башкирские синоптики рассказали, когда ждать тепла в республике

В республике долгое время сохранялась почти плюсовая температура. Поэтому прошедшие выходные дались жителям Башкирии с трудом, ведь температура в некоторых регионах опускалась до -19,-24°C. Синоптики рассказали, что тепло вновь придёт в республику.
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Завтра, 11 февраля, температура воздуха ночью опустится до -9,-14°, а днём до -5,-10°. Осадки ожидаются в ночное время — выпадет небольшой снег. Ветер придёт в Башкирию с юго-запада и будет умеренным.
В среду, 12 февраля, тенденция сохранится. Температура воздуха ночью ожидается -8,-13°, днем -3,-8°. Местами пройдёт небольшой снег. А ветер останется юго-западным умеренным.
Фото: ufa1.ru