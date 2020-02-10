Арт-объект, школьный кабинет и новая проводка: в Башкирии сельский депутат помогает людям

За проводку вообще боимся. Я в своей квартире меняла, а в других квартирах не меняно с пятьдесят восьмого года… Это хорошо, что сделали, потому что здесь висели всякие. Это невыносимо. У нас сосед электрик сколько раз соединял, налаживал. Перегорали у нас ставки часто, очень часто, во всём доме.

Наталья Антропова, жительница с. Иглино