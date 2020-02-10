Арт-объект, школьный кабинет и новая проводка: в Башкирии сельский депутат помогает людям

«Я люблю Иглино» – этот первый для иглинцев арт-объект появился на Аллее молодоженов в конце прошлого лета. Многие пары после регистрации брака делают здесь памятную фотографию. О появлении подобного арт-объекта мечтали многие местные жители, но никто не знает, кто воплотил эту идею в жизнь.

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Мы даже не предполагали, что это место обретет такую популярность среди иглинцев. Я видел много фото в социальных сетях, и могу сказать, что с удовольствием на фоне «Я люблю Иглино» фотографируется и молодежь, и старшее поколение. Это отлично, когда такими маленькими делами мы делаем жизнь наших граждан немного интереснее и ярче.

Антон Берлин, меценат

Любимый арт-объект иглинцев, аллея, комплектация новым оборудованием кабинета химии в одной из местных школ – это небольшой перечень реальных дел человека, которого иглинцы избрали депутатом сельского совета. А на днях народный избранник помог заменить электропроводку в подъезде дома №6 по улице Ленина, которая была в аварийном состоянии и могла стать причиной пожара. В этот же день всем жителям многоквартирного дома роздали и установили пожарные извещатели.

За проводку вообще боимся. Я в своей квартире меняла, а в других квартирах не меняно с пятьдесят восьмого года… Это хорошо, что сделали, потому что здесь висели всякие. Это невыносимо. У нас сосед электрик сколько раз соединял, налаживал. Перегорали у нас ставки часто, очень часто, во всём доме.

Наталья Антропова, жительница с. Иглино

Как на пороховой бочке жили, возгорание могло произойти в любое время, ни автоматов, ничего не было. На скрутках всё было. Спасибо, что сделали.

Алексей Антропов, житель с. Иглино

Автор: Анас Валиулин