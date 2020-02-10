Арт-объект, школьный кабинет и новая проводка: в Башкирии сельский депутат помогает людям

«Я люблю Иглино» – этот первый для иглинцев арт-объект появился на Аллее молодоженов в конце прошлого лета. Многие пары после регистрации брака делают здесь памятную фотографию. О появлении подобного арт-объекта мечтали многие местные жители, но никто не знает, кто воплотил эту идею в жизнь.
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Любимый арт-объект иглинцев, аллея, комплектация новым оборудованием кабинета химии в одной из местных школ – это небольшой перечень реальных дел человека, которого иглинцы избрали депутатом сельского совета. А на днях народный избранник помог заменить электропроводку в подъезде дома №6 по улице Ленина, которая была в аварийном состоянии и могла стать причиной пожара. В этот же день всем жителям многоквартирного дома роздали и установили пожарные извещатели.
Автор: Анас Валиулин