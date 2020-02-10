Жители Иглинского района приняли участие во всероссийской гонке «Лыжня России»

Более 250 любителей спорта в прошедшие выходные встали на лыжи. Ежегодно во время проведения этого мероприятия сотни жителей из 19 сельских поселений района собираются на Сабантуйском поле села Иглино. Соревнования прошли в различных возрастных категориях.

Самому младшему участнику исполнилось пять лет, а старшему было 74 года. Лыжники соревновались на дистанции от одного до пяти километров. Лучшим участником забега на дистанции 1 километр среди мальчиков стал Амир Халилов, а среди девочек – Валерия Степанова.

В возрастной категории старше 60 лет первенствовал Раят Фазлиахметов. Чтобы согреть спортсменов после забега, организаторы по традиции угощали всех вкусной гречневой кашей с мясом и горячим чаем.