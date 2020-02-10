В Башкирии водитель погрузчика насмерть задавил молодого парня

Страшный инцидент произошёл в июне 2019 года в городе Белебей. 31-летний водитель погрузчика наехал на легковой автомобиль, под которым находился 23-летний парень. Суд вынес приговор водителю строительной машины.

Водитель на погрузчике «Akkord 3000F» съехал с проезжей части и налетел на легковую машину, которая была припаркована недалеко. Под машиной находился молодой парень, который от полученных травм скончался на месте. Известно, что у него осталась жена и маленький ребёнок.