В Уфе система «Инцидент» помогла добиться освещения во дворе новостройки

Пока на улице светло, детвора резвится на детской площадке, но с наступлением темноты жизнь в этом дворе словно замирала. Фонарные столбы по периметру установили, а вот подключить освещение забыли. И так продолжалось около года, говорят жители новостройки.

Ильдар Якупов, житель дома по улице Орджоникидзе, 30/1: «Ну да, была такая проблема в течение года, наверное. Я не знаю там подробности. То ли РТС, «Башэнерго» не подключало. То ли документы КПД. Застройщик КПД то ли документы не подавали, подробностей я не знаю. Год света не было».

Ильдар Якупов с супругой и дочерью, как и другие 258 семей, переехали сюда в конце 2018 года. Дом по адресу Орджоникидзе, 30/1, был построен на месте снесенных двухэтажек. Освещения в этой местности отсутствовало. Застройщик установил фонарные столбы, протянул проводку, но с начала заселения дома освещение ни разу не включалось.

Ярослав Охотин, начальник отдела управления по обеспечению жизнедеятельности администрации г. Уфы: «Вообще, на самом деле, постановление о передаче сетей наружного освещения к дому 30/1 по улице Орджоникидзе вышло еще в феврале 2019 года. Однако после постановления следует подписание акта приема-передачи сетей, в котором руководители специализированных предприятий, в том числе Уфагорсвет подтверждают техническое состояние сетей и всю необходимую техническую документацию, которую передает застройщик непосредственно объекта. Застройщиком не была вовремя передана документация. Документация поступила только в декабре 2019 года».

«В итоге этой бюрократической войны мы живем в полной темноте, детей страшно выпускать на улицу». Это слова местных жителей, которые они написали Радию Хабирову. Обращение к Главе республики в социальных сетях перехватила программа «Инцидент-менеджмент».

Дмитрий Черенков, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в соцсетях при администрации Главы Республики Башкортостан: «Начали отрабатывать инцидент с администрацией Калининского района, подключили администрацию города. В процессе отработки выяснилось, что застройщик не может найти общий язык с ресурсоснабжающими организациями, с Уфагорсветом. Ну помогли им в этом вопросе, скоординировали их».

На данный момент вопрос уже решен. Техническую документацию застройщик представил, сети приняты. Жители новостройки по улице Орджоникидзе обратились 14 января, а 23 числа того же месяца простоявшие больше года фонарные столбы засияли.

Ильдар Якупов, житель дома по улице Орджоникидзе, 30/1: «Свет подключили сейчас и во дворе. Светло, ярко сейчас, все наблюдается: и автопарковка, и сзади дома тоже во дворе все подключили. Детская площадка – самое что хорошо. Вечером можно видеть, чтобы какие-нибудь ребята там, молодежь или кто-нибудь, не ломали площадку».

Написав о своей проблеме на официальной странице Радия Хабирова, жителям этого дома удалось сделать свою жизнь чуть ярче. По крайней мере в темное время суток. Фонари светят, а значит гулять с детьми вечером или возвращаться с работы поздно домой, теперь можно не опасаясь за свою безопасность.