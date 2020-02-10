Ремонт дворов, соцконтракты и борьба с коронавирусом: итоги оперативного совещания в Правительстве Башкирии

2 миллиарда на «Башкирские дворики», еще миллиард на развитие социальных контрактов. Комплексное благоустройство дворовых территорий начнётся 1 мая. На еженедельном оперативном совещании Радий Хабиров подчеркнул, что в случае срыва сроков или некачественной работы персональную ответственность будут нести главы муниципалитетов.

Также после победы на всероссийском конкурсе федеральный бюджет направит в Башкортостан дополнительные средства на социальную поддержку населения. Бюджет проекта «Башкирские дворики» на текущий год вырос на 10% и вплотную приблизился к двум миллиардам рублей. Эту сумму разделят на 390 республиканских дворов, список которых уже определён.

Комплексное благоустройство включает в себя установку новых светильников, ограждений, камер видеонаблюдения. Большинство жителей также просят расширить парковочные места и построить безопасные детские игровые площадки. В текущем году правительство утвердило обязательные виды работ, а оплата будет производиться только по факту выполнения и приёмки жителями качественного ремонта.

Списки адресные у нас есть, висят. То есть жители могут посмотреть. А вот окончательная схема, проект двора с объемом асфальтирования, установки МАФов, светильников – это всё есть? Где на них можно посмотреть? Моё контрольное управление пусть это всё на сайтах администраций посмотрят. Не только перечень дворов должен быть, но и дизайн проектов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Подготовительные работы к реализации программы «Башкирские дворики» должны быть завершены до 30 апреля, а уже с 1 мая начнётся комплексный ремонт придомовых территорий. Бюджет проекта на текущий год составляет почти 2 миллиарда рублей. За качественное освоение этих денег персональную ответственность будут нести главы муниципалитетов.

Мы уже готовы к реализации нашей программы «Башкирские дворики». Все муниципалитеты отработали с населением, как они видят свой дворик. Все пожелания учтены. И уже с 1 марта готовы выходить на торговые площадки. Борис Беляев, заместитель Премьер-министра Правительства, министр ЖКХ Республики Башкортостан

Министерство ЖКХ республики также рекомендовало при комплексном ремонте использовать строительные материалы местного производства. Рублём поддержат и малоимущих граждан на основании социального контракта. При этом львиная доля финансирования, после победы во всероссийском конкурсе, поступит из федерального бюджета. Миллиард рублей в ближайшие три года, и это без учёта доли республики. Если раньше до 100 тысяч рублей можно было получить на открытие своего дела, 50 тысяч на ведение личного подсобного хозяйства и 15 тысяч на профобучение, то после включения Башкортостана в число пилотных регионов по повышению реальных доходов граждан социальную поддержку можно получить и на другие цели.

Бывает такая ситуация, когда нужно отдельную особую помощь оказать. Нужно купить срочно предметы первой необходимости, кого-то вылечить, заплатить долги, которые накопились и из-за которых семья не может нормально жить. Это пять мероприятий, на которые можно направлять средства социального контракта. Ленара Иванова, заместитель Премьер-министра Правительства, министр семьи, труда, и социальной защиты населения Республики Башкортостан

На фоне профилактических мер по недопущению проникновения и распространения коронавируса в регионе рекомендовано отказаться от мероприятий с массовым скоплением людей. Но празднование Дня защитника Отчества отменять не стали. На некоторых площадках безопасность граждан будет обеспечивать конная полиция. А в будущем таких патрулей станет больше. Радий Хабиров поручил Правительству республики оказать содействие в сохранении кавалерийской службы.