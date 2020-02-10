В Башкирии число школ, закрытых на карантин, выросло до 177

Число заболевших ОРВИ и гриппом достигло 36 тысяч человек, что превышает эпидемический порог заболеваемости на 60%. В республике закрыли уже 177 общеобразовательных учреждений. Полный карантин объявлен на неделю в двух городах.
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Вместо привычных уроков, обучение по «Скайпу». Из-за объявленного карантина преподавание продолжается дистанционно. История, русский и математика. Весь материал учителя рассказывают онлайн. Также через интернет проверяют и домашнее задание. В коридорах – непривычная тишина, лишь технический персонал проводит дезинфекцию. Такие меры предприняты для предотвращения роста сезонной заболеваемости детей. Карантин объявлен на неделю.
На карантин закрываются не только школы, но и некоторые детские сады. Свою работу приостановили уже 10 дошкольных учреждений. Но массового закрытия садиков нет, большая часть работает в обычном режиме.
Сейчас в республике ведется ежедневный мониторинг заражения ОРВИ, гриппом и пневмонией. Пик заболеваемости зарегистрирован в Октябрьском и Туймазинском районах, а также в Уфе. В Башкортостане полностью приостановили работу все школы в столице республики и в Нефтекамске с 10 по 16 февраля.
За минувшую неделю в Башкортостане выросло число заразившихся гриппом и ОРВИ. Сегодня в республике болеют простудой более 36 тысяч человек, из них около 70% – дети. Врачи рекомендуют не заниматься самолечением, при первых симптомах обращаться за медицинской помощью, ну а для профилактики в общественных местах носить защитную маску.
Автор: Айгуль Хатыпова
Фото: Интернет