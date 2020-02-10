В Башкирии число школ, закрытых на карантин, выросло до 177

Число заболевших ОРВИ и гриппом достигло 36 тысяч человек, что превышает эпидемический порог заболеваемости на 60%. В республике закрыли уже 177 общеобразовательных учреждений. Полный карантин объявлен на неделю в двух городах.

Вместо привычных уроков, обучение по «Скайпу». Из-за объявленного карантина преподавание продолжается дистанционно. История, русский и математика. Весь материал учителя рассказывают онлайн. Также через интернет проверяют и домашнее задание. В коридорах – непривычная тишина, лишь технический персонал проводит дезинфекцию. Такие меры предприняты для предотвращения роста сезонной заболеваемости детей. Карантин объявлен на неделю.

На сегодняшний день в республике из 1318 общеобразовательных учреждений закрыты на карантин полностью 177 школ, в 411 учреждениях введены ограничительные мероприятия, а в 46 учреждениях классы закрыты на карантин. И также закрыты 5 общеобразовательных организаций, подведомственных Министерству образования. Альфия Галиева, заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан

На карантин закрываются не только школы, но и некоторые детские сады. Свою работу приостановили уже 10 дошкольных учреждений. Но массового закрытия садиков нет, большая часть работает в обычном режиме.

В связи с объявленным в городе карантином детский сад работает в обычном режиме. Действительно, есть единичные случаи заболеваемости детей, но образовательные процесс идёт в обычном режиме, детский сад работает. Татьяна Мануилова, заместитель директора по учебно-воспитательной части центра образования №159

Сейчас в республике ведется ежедневный мониторинг заражения ОРВИ, гриппом и пневмонией. Пик заболеваемости зарегистрирован в Октябрьском и Туймазинском районах, а также в Уфе. В Башкортостане полностью приостановили работу все школы в столице республики и в Нефтекамске с 10 по 16 февраля.

За минувшую неделю в Башкортостане выросло число заразившихся гриппом и ОРВИ. Сегодня в республике болеют простудой более 36 тысяч человек, из них около 70% – дети. Врачи рекомендуют не заниматься самолечением, при первых симптомах обращаться за медицинской помощью, ну а для профилактики в общественных местах носить защитную маску.

Автор: Айгуль Хатыпова