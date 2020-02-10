Радий Хабиров потребовал представить график ввода домов на 2020 год до конца марта

Предложения заинтересованных лиц учтены. На сегодняшний день проект направлен всем заинтересованным лицам на предварительное согласование в электронном виде. На 10 февраля 2020 года проект уже согласован Министерством экономического развития, также нет замечаний у Министерства финансов и Госкомитета по делам юстиции.

Марат Ахмадуллин, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре