Радий Хабиров потребовал представить график ввода домов на 2020 год до конца марта

До 31 марта строительный блок Правительства Башкортостана должен представить окончательный график ввода домов на 2020 год. Такую задачу на заседании в формате «Стройчас» поставил Глава республики Радий Хабиров. Он подчеркнул, что после этого никаких переносов быть не должно.
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Глава Госкомстроя Марат Ахмадуллин пояснил, что в 2020 году строители намерены сдать 47 социально-значимых зданий и сооружений. Также он рассказал о предложенных изменениях законодательства, регулирующего отношения при строительстве домов.