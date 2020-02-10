«Конечно, возмущаются»: в Башкирии начали выписывать штрафы за парковку у мусорных контейнеров

Штрафы до 50 тысяч рублей за незаконную парковку возле подъезда или мусорного контейнера начали выписывать в Башкортостане. Заработали новые поправки к Кодексу об административных нарушениях, вступившие в силу с начала этого года. В Уфе рейды проводит Центр общественной безопасности.

Автомобилист Лилия Дементьева о новшествах законодательства слышит впервые. Ситуация непростая: мусорные контейнеры находятся на частной территории, где женщина арендует помещение и все договоренности о пользовании парковкой с собственником у нее есть. Ей могут выписать штраф до двух тысяч рублей как физлицу за то, что машина заграждает мусорный контейнер.

Я считаю, что место вообще есть, хозяева помещения, стоят мусоросборники для того, чтобы нас не оштрафовало государство за то, что мы не вывозим мусор. Если нам некуда ставить машины, потому что здесь у каждого подъезда бабушки ругаются, мне пришлось сюда поставить автомобиль. Вот и все. Лилия Дементьева, автомобилист

Однако сотрудники Центра общественной безопасности все равно непреклонны: незнание закона не освобождает от ответственности, говорят они.

Согласно поправкам в Кодекс об административных нарушениях республики, которые принял региональный парламент, штраф за парковку возле подъездов и мусорных контейнеров для физлиц составляет 1-2 тысячи рублей, должностных лиц – от 5 до 10 тысяч и юрлиц – от 20 до 30 тысяч. При повторном нарушении штрафы увеличиваются соответственно от 3 до 50 тысяч рублей. Изменения приняли после того, как к властям стали поступать массово обращения жителей, управляющих компаний и организаций по сбору и вывозу коммунальных отходов.

Ну как реагируют? Конечно, возмущаются. Говорят, что парковочных мест недостаточно. Но это же не значит, что можно вот так около контейнеров поставить автомобиль. Принят новый закон, появились рычаги воздействия на таких владельцев. Татьяна Козлова, инспектор Центра общественной безопасности по Советскому району г. Уфы

Закон предусматривает и исключения. Карательная мера не коснется автомобилей служб по эксплуатации и содержанию контейнерных площадок и тех, кто выполняет аварийные или другие неотложные работы.