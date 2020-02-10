«Конечно, возмущаются»: в Башкирии начали выписывать штрафы за парковку у мусорных контейнеров

Штрафы до 50 тысяч рублей за незаконную парковку возле подъезда или мусорного контейнера начали выписывать в Башкортостане. Заработали новые поправки к Кодексу об административных нарушениях, вступившие в силу с начала этого года. В Уфе рейды проводит Центр общественной безопасности.
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Автомобилист Лилия Дементьева о новшествах законодательства слышит впервые. Ситуация непростая: мусорные контейнеры находятся на частной территории, где женщина арендует помещение и все договоренности о пользовании парковкой с собственником у нее есть. Ей могут выписать штраф до двух тысяч рублей как физлицу за то, что машина заграждает мусорный контейнер.
Однако сотрудники Центра общественной безопасности все равно непреклонны: незнание закона не освобождает от ответственности, говорят они.
Согласно поправкам в Кодекс об административных нарушениях республики, которые принял региональный парламент, штраф за парковку возле подъездов и мусорных контейнеров для физлиц составляет 1-2 тысячи рублей, должностных лиц – от 5 до 10 тысяч и юрлиц – от 20 до 30 тысяч. При повторном нарушении штрафы увеличиваются соответственно от 3 до 50 тысяч рублей. Изменения приняли после того, как к властям стали поступать массово обращения жителей, управляющих компаний и организаций по сбору и вывозу коммунальных отходов.
Закон предусматривает и исключения. Карательная мера не коснется автомобилей служб по эксплуатации и содержанию контейнерных площадок и тех, кто выполняет аварийные или другие неотложные работы.
Автор: Екатерина Тимиряева