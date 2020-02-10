В Башкирии из-за скачка напряжения три семьи потеряли дом в пожаре

Из-за скачка напряжения жители Иглино остались без жилья. Это предварительная версия возникновения пожара, который уничтожил квартиры трёх семей. Тушить огонь и уводить людей от горящего дома помогали соседи погорельцев – братья Анисимовы: общими усилиями, мужчины вместе с пожарными не дали огню перекинуться на соседние постройки.

Она пыталась ворваться в горящий дом, где в огне погибали любимые питомцы – кошка и собака. Но из-за пожара дверь просела. Освободить животных так и не удалось. Их останки Мария Головина обнаружила уже после, когда на пепелище собирали чудом уцелевшие документы.

Мы ушли к маме, закрыли дом. Пришли – зайти не можем. Я хотела зайти, там у меня кошка с собакой были. Ничего не получилось, дверь не открывалась. Все полыхало. Мария Головина, погорелица

Маленький Саша, внук Марии Григорьевны, вздрагивает по ночам. Пожар, говорит пенсионерка, малыш теперь видит во сне.

Здание, которое через час уже превратилось в угли, было домом для трёх семей. Многоквартирный барак загорелся около семи вечера. Это, возможно, и помогло избежать человеческих жертв. Жильцы еще не спали, а кто-то находился на работе. Марию Григорьевну от горящего дома вместе с внуком увели братья Анисимовы – они первыми бросились на помощь.

Ни боёвок, ни защитных масок у них не было. Об этом и не думали, говорят мужчины. Еще до приезда пожарных они убедились, что внутри горящего здания не осталось людей.

«Я ребенка сразу взял, вынес на улицу, бабушку сопроводил брат. Приехали пожарники, стали тушить, одного рукава не хватает, раскатали второй ствол. Раскатали большой шланг, присоединили тройник и третий ствол. То есть пожарник один слева, справа другой пожарник, а мы по очереди, и ещё с нами находился сосед Нигматуллин Азат, пламя сбили». Виктор Анисимов

Пожар потушили, огонь не перекинулся на соседние постройки, но спасти дом не удалось. Возгорание началось в квартире у пенсионера Владимира Аистова. Мужчина, кстати, не так давно менял всю технику и проводку. Нареканий к электрике не было. Но днем случился скачок электричества, такие перепады происходят здесь довольно часто. В округе у всех уже перегорела техника, жалуются местные. И вечером инцидент повторился.

Приехала лаборатория из Уфы, сказали, из-за китайского удлинителя. Скачок произошел, замкнуло. Задымление, потом пожар. Владимир Аистов, погорелец

Жильцы теперь обследуют свои квартиры в надежде, что там хоть что-то осталось. Но кроме углей и расплавленного пластика, что когда-то был бытовой техникой, ничего нет. Мама Саши работает обычным продавцом и вряд ли, говорит женщина, сможет купить новое жилье вновь.

Копила почти полжизни, чтобы что-то купить. Приобрела и всё. Мария Савинова, погорелица

Сейчас женщина вместе с сыном и мамой живут у родственников. Временно. Остаться навсегда не могут – дом маленький. Недавно сбывшееся желание – собственное жилье – теперь вновь стало для них мечтой.