В Уфе завершается строительство 3-этажной музыкальной школы

Здание музыкальной школы в уфимском микрорайоне Затон завершено более чем на 90 процентов. Сейчас строители наводят финальные штрихи. Напомним, что возведение объекта началось в 2018 году. Здесь учатся порядка 300 детей, работают 40 преподавателей.

Они и сами не ожидали, что свои таланты им придется направить на устранение производственных дефектов. А как иначе было приспособить бывшую химчистку под музыкальную школу, говорят педагоги. В 2016, когда здание передали под нужды дополнительного образования, приходилось с нуля оборудовать учебные кабинеты.

Татьяна Желтова, заместитель директора детской музыкальной школы № 9 им. А. Искужина: «Вот эти все стены строители возвели по проекту нашего директора. Тут стояли стиральные машины, которые крепились штырями, мы их сами срезали. Вот этот пол – единственное, что осталось от химчистки. Несмываемые пятна, которые невозможно извести».

Занятия проходят в небольших и глухих классах, акустики, необходимой для подобных заведений, здесь нет. В коридоре из всех кабинетов сливается какофония, что вовсе не способствует организации нормального учебного процесса. А ведь на занятия приходят порядка 300 человек.

Мира Рысбаева, ученица 7 класса детской музыкальной школы № 9 им. А. Искужина: «Учусь в 7 классе, 4 года обучалась в старой музыкальной школе, и вот четвертый год обучаюсь здесь, выпускной класс. Сменила уже 2 здания, скоро будет третье. Очень жду, оно такое красивое».

В этом году Мира Рысбаева выпускается. Впрочем, если строители постараются, еще успеет посетить в качестве ученицы здание новой музыкальной школы. Ее начали возводить в 2018 году и приурочили к 100-летнему юбилею республики. Стройка немного затянулась, однако сейчас, говорят рабочие, завершаются последние штрихи.

Микрорайон Затон активно застраивается. Наряду с многоэтажками увеличивается и количество детей, которые не прочь получить музыкальное или художественное образование. Как говорит руководство, новая музыкальная школа способна полностью удовлетворить сложившийся спрос.

Новое здание школы будет трехэтажным, общей площадью более 1500 квадратных метров. Оно отвечает современным требованиям, в том числе адаптировано для людей с ограниченными возможностями здоровья. Всего здесь планируется обустроить 17 кабинетов для индивидуальных и групповых занятий, а также просторный концертный зал. Будут и новые направления: хореография, изо.

Ахият Гаитбаев, директор детской музыкальной школы № 9 им. А. Искужина: «Здесь мы постепенно будем добирать детей в течение 4 лет, около 500. Таким образом, мы полностью закроем желание всех детей-затонцев».

Школа еще не открылась, а руководству уже поступило около сотни заявок на обучение. Строители надеются завершить все работы до конца февраля, чтобы дети смогли приступить к учебному процессу. Что касается старого здания, то его планируют использовать как дополнительный корпус.