В Уфе горнолыжный комплекс «Ак Йорт» отметил 18-летие

Горнолыжный комплекс «Ак Йорт» в минувшие выходные отпраздновал свое 18-летие. В честь праздника всех гостей в этот день ждала насыщенная шоу-программа. Открыли мероприятие торжественным спуском горнолыжников вместе с малышами.
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Профессионалы показали начинающим сноубордистам эффектные трюки, а лыжники устроили мастер-класс. За годы работы горнолыжный комплекс превратился в один из самых крупных на Урале. Сейчас здесь функционирует несколько подъемников, тюбинговая трасса, большой склон и школа сноубординга. В будущем на «Ак Йорте» планируется проведение крупных всероссийских и международных горнолыжных турниров и фестивалей.