В Уфе горнолыжный комплекс «Ак Йорт» отметил 18-летие

Александр Губернаторов, мастер спорта России по сноуборду: «Очень хочется это место развивать, чтобы больше соревнований здесь проходило. Да и просто чтобы больше людей каталось. У нас одни из самых лучших условий в России, разве что в Новосибирске подобные условия, но у нас потенциала больше».