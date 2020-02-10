В Уфе горнолыжный комплекс «Ак Йорт» отметил 18-летие

Горнолыжный комплекс «Ак Йорт» в минувшие выходные отпраздновал свое 18-летие. В честь праздника всех гостей в этот день ждала насыщенная шоу-программа. Открыли мероприятие торжественным спуском горнолыжников вместе с малышами.

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Профессионалы показали начинающим сноубордистам эффектные трюки, а лыжники устроили мастер-класс. За годы работы горнолыжный комплекс превратился в один из самых крупных на Урале. Сейчас здесь функционирует несколько подъемников, тюбинговая трасса, большой склон и школа сноубординга. В будущем на «Ак Йорте» планируется проведение крупных всероссийских и международных горнолыжных турниров и фестивалей.

Сергей Решетников: «Хочу поздравить «Ак Йорт». Регулярно два-три раза приезжаю кататься уже на протяжении 16 лет. Приятно, что в этом году он стал больше. Появился еще один подъемник, больше трасс и шикарный сноу-парк».

Александр Губернаторов, мастер спорта России по сноуборду: «Очень хочется это место развивать, чтобы больше соревнований здесь проходило. Да и просто чтобы больше людей каталось. У нас одни из самых лучших условий в России, разве что в Новосибирске подобные условия, но у нас потенциала больше».