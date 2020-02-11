На одном из переулков Уфы начало действовать одностороннее движение

На Школьном переулке в Кировском районе Уфы начало действовать одностороннее движение транспорта. Данное решение было принято в связи с множественными обращениями уфимцев. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Уфы.

Одностороннее движение действует на участке Школьного переулка от пересечения с улицей Малой Луговой до остановки «Школьная». Уфимцы направили необходимые документы В УКХиБ.

На данном участке дороги уже завершена установка дорожных знаков. Более того, теперь здесь ограничено движение грузовиков.