На одном из переулков Уфы начало действовать одностороннее движение

На Школьном переулке в Кировском районе Уфы начало действовать одностороннее движение транспорта. Данное решение было принято в связи с множественными обращениями уфимцев. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Уфы.

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Одностороннее движение действует на участке Школьного переулка от пересечения с улицей Малой Луговой до остановки «Школьная». Уфимцы направили необходимые документы В УКХиБ.

На данном участке дороги уже завершена установка дорожных знаков. Более того, теперь здесь ограничено движение грузовиков.

Фото: Администрация Уфы.