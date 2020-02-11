На трассе в Башкирии столкнулись две машины: двое пострадали

Вчера, 10 февраля, в Иглинском районе Башкирии произошло серьезное ДТП. Столкнулись встречные автомобили Fiat Doblo и Land Сruiser 200. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

Авария произошла на 1 км автодороги М5 "Урал". За рулем "Фиата" находился 61-летний житель Челябинской области, а внедорожником управлял 38-летний уфимец. По всей видимости, причиной ДТП послужили неблагоприятные погодные условия.

В результате ДТП водитель "Фиата" и его пассажирка получили травмы. Их доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

10 февраля на дорогах Башкортостана зарегистрировано 11 автомобильных аварий, в которых пострадали 12 человек. пресс-служба ГИБДД по РБ