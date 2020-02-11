«Ударил ножом в шею»: в Уфе установлен подозреваемый в убийстве 18-летней давности

В башкирской столице оперативники установили подозреваемого в убийстве 18-летней давности. Сейчас с ним проводятся следственные действия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

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Весной 2002 года было найдено тело сторожа с множественными ножевыми ранениями. Кроме того, пропали деньги в размере 30 тысяч рублей. Тогда злоумышленника найти не удалось.

По версии следствия, в день произошедшего двое мужчин проникли на территорию предприятия, чтобы похитить ценности, но они попались на глаза сторожу. Один из злоумышленников несколько раз ударил несчастного ноом в шею. После содеянного налетчики похитили деньги и скрылись.

В 2019 и 2020 годах в ходе работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет при анализе раскрытых преступлений, аналогичных по криминалистической характеристики, были проверены двое граждан, осужденных за серию убийств, сопряженных с разбойными нападениями, которые были задержаны в 2003 году и в настоящее время отбывают назначенное наказание. Благодаря успешно-проведенным следственно-оперативным мероприятиям удалось установить причастность обоих к указанному разбойному нападению, а один из них злоумышленников сознался в убийстве сторожа.

пресс-служба Следкома Башкирии

Фото: Интернет.