«Ударил ножом в шею»: в Уфе установлен подозреваемый в убийстве 18-летней давности

В 2019 и 2020 годах в ходе работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет при анализе раскрытых преступлений, аналогичных по криминалистической характеристики, были проверены двое граждан, осужденных за серию убийств, сопряженных с разбойными нападениями, которые были задержаны в 2003 году и в настоящее время отбывают назначенное наказание. Благодаря успешно-проведенным следственно-оперативным мероприятиям удалось установить причастность обоих к указанному разбойному нападению, а один из них злоумышленников сознался в убийстве сторожа.

пресс-служба Следкома Башкирии