«Ударил ножом в шею»: в Уфе установлен подозреваемый в убийстве 18-летней давности

В башкирской столице оперативники установили подозреваемого в убийстве 18-летней давности. Сейчас с ним проводятся следственные действия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.
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Весной 2002 года было найдено тело сторожа с множественными ножевыми ранениями. Кроме того, пропали деньги в размере 30 тысяч рублей. Тогда злоумышленника найти не удалось.
По версии следствия, в день произошедшего двое мужчин проникли на территорию предприятия, чтобы похитить ценности, но они попались на глаза сторожу. Один из злоумышленников несколько раз ударил несчастного ноом в шею. После содеянного налетчики похитили деньги и скрылись.
Фото: Интернет.