В Башкирии в ночном пожаре погибли два человека

Трагическое событие произошло ночью 11 февраля в Стерлитамаке. Около 03:39 ночи в Центр кризисных ситуаций МЧС Башкирии пришёл сигнал о пожаре. Огнём охватило одну из квартир в многоэтажном доме по улице Блюхера.

На место пожара были отправлены пять специализированных машин и 14 спасателей. Также на место происшествия были отправлены медицинские сотрудники и полиция. Когда отряд спасения прибыл на место, горела квартира на первом этаже многоквартирного дома.

Из дома были срочно эвакуированы семь человек, один из которых был ребенок. Потушить пожар полностью удалось к 04:17. В обгоревшей квартире были обнаружены два тела: одно принадлежало 78-летней женщина, а другое 45-летнему мужчине.

Причину пожара предстоит установить.