«Освобождайте людей, которые не хотят слышать»: мэр Уфы поддержал увольнение недобросовестных начальников ЖЭУ

Сегодня, 11 февраля, в администрации Уфы прошло плановое собрание. Ульфат Мустафин выдвинул наболевший вопрос уборки снега. Подчиненные мэра отметили, что некоторые начальники ЖЭУ и управляющие компаний были уволены за неудовлетворительную организацию очистки снега.

Первый заместитель главы мэра Салават Хусаинов отметил, что лично проверял качество уборки снега во дворах и на дорогах столицы. Заместитель отметил, что главная проблема — отсутствие организации работы. Нет оперативного реагирования на складывающуюся ситуацию и погоду вовремя.

Также было отмечено, что некоторые начальники ЖЭУ и управляющие компаний были отстранены от работы вообще. Ульфат Мустафин жёстко высказался, что, если руководители не слышат просьбы жителей города, их надо менять. Контроль над исполнением работы и очистки территорий будет усилен.

Если руководители не слышат, меняйте их, подбирайте новые кадры. Освобождайте тех людей, которые не хотят, не слышат и не понимают, что такое уборка и содержание территории. Ульфат Мустафин, мэр Уфы