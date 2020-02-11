В Башкирии найден 17-летний подросток, пропавший неделю назад

На сайте МВД Башкирии была На сайте МВД Башкирии была размещена ориентировка о поиске молодого парня. В Дуванском районе пропал 17-летний Имиль Асбаганов. Парень вышел из дома 3 февраля и вечером не вернулся обратно. молодого парня. В Дуванском районе пропал 17-летний Имиль Асбаганов. Парень вышел из дома 3 февраля и вечером не вернулся обратно.

Вчера с сайта министерства ориентировка была удалена. Как выяснилось. Парень был найден живым и здоровым. Детали его пропажи неизвестны.

В ведомстве не уточняется, где именно пропадал парень. Также нет информации, где Имиль был найден. Есть неподтвержденная информация, что парень намеренно скрывался от близких.