В Башкирии обсудили проект «Велосипедизация»

Дина Деменева, начальник отдела по связям с общественностью Института развития городов Башкортостана: «Мы хотим, чтобы горожане приняли максимальное участие в этом проекте. Чтобы это не было навязано откуда-то сверху, что мы приходим и даем вам велосипедные дорожки. Если такой запрос имеется, значит, в этом направлении стоит работать».