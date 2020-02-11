В Башкирии обсудили проект «Велосипедизация»

В Нефтекамске обсудили проект велосипедизации республики. На мероприятии была представлена велотропа между городом и историческим поселением Николо-Березовка. Обустройство дорожек планируют не только в рамках туристических поездок.
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Эксперт из Санкт-Петербурга рассказала об опыте создания деловых и бытовых маршрутов на центральных улицах культурной столицы страны. Появление велосипедной инфраструктуры в городе обсудили с нефтекамцами. Насколько это будет востребовано, стало известно после воркшопа – коллективного обучения проектированию сети велосипедных маршрутов.
Автор: Роза Хабибуллина