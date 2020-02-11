В Башкирии обсудили проект «Велосипедизация»

В Нефтекамске обсудили проект велосипедизации республики. На мероприятии была представлена велотропа между городом и историческим поселением Николо-Березовка. Обустройство дорожек планируют не только в рамках туристических поездок.

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Эксперт из Санкт-Петербурга рассказала об опыте создания деловых и бытовых маршрутов на центральных улицах культурной столицы страны. Появление велосипедной инфраструктуры в городе обсудили с нефтекамцами. Насколько это будет востребовано, стало известно после воркшопа – коллективного обучения проектированию сети велосипедных маршрутов.

Антон Сазонов, велопутешественник: «Площадь республики, наличие достопримечательностей, рельеф, природа. Мы делаем сейчас большой проект по образу и подобию европейских стран – это сеть национальных веломаршрутов РБ. Это будут веломаршруты, проложенные по наиболее интересным местам Башкирии. Они свяжут основные ее достопримечательности».

Дина Деменева, начальник отдела по связям с общественностью Института развития городов Башкортостана: «Мы хотим, чтобы горожане приняли максимальное участие в этом проекте. Чтобы это не было навязано откуда-то сверху, что мы приходим и даем вам велосипедные дорожки. Если такой запрос имеется, значит, в этом направлении стоит работать».

Автор: Роза Хабибуллина