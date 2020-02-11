В Башкирии команда «Газпром трансгаз Уфа» обыграла «Российскую прессу»

Накануне хоккейная команда «Газпром трансгаз Уфа» обыграла сборную «Российская пресса». На тот раз товарищеская встреча состоялось в селе Москово Дюртюлинского района. В составе «Российской прессы» играют ветераны отечественного спорта и федеральные журналисты.

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В том числе двукратный обладатель Кубка КХЛ, трехкратный чемпион России Алексей Бадюков, чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Николишин. Сначала команда из Москвы обыграла сборную четырех районов – Дюртюлинского, Аскинского, Балтачевского и Татышлинского районов – 4:2. Но во втором матче извечному сопернику коллективу «Газпром трансгаз Уфа 2уступила – 4:7.

Денис Казанский, капитан команды «Российская пресса» /Москва/: «У нас сегодня был уникальный опыт – мы переодевались в квартире. Мы должны пробовать разные вещи и видеть, как люди в хоккее играют. Сейчас двоякие чувства – проиграли с одной стороны, а солнце и свежий воздух – с другой стороны. Мы почти год не играли на открытом воздухе».