В Башкирии команда «Газпром трансгаз Уфа» обыграла «Российскую прессу»

Накануне хоккейная команда «Газпром трансгаз Уфа» обыграла сборную «Российская пресса». На тот раз товарищеская встреча состоялось в селе Москово Дюртюлинского района. В составе «Российской прессы» играют ветераны отечественного спорта и федеральные журналисты.
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В том числе двукратный обладатель Кубка КХЛ, трехкратный чемпион России Алексей Бадюков, чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Николишин. Сначала команда из Москвы обыграла сборную четырех районов – Дюртюлинского, Аскинского, Балтачевского и Татышлинского районов – 4:2. Но во втором матче извечному сопернику коллективу «Газпром трансгаз Уфа 2уступила – 4:7.