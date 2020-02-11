В Башкирии команда «Газпром трансгаз Уфа» обыграла «Российскую прессу»

Денис Казанский, капитан команды «Российская пресса» /Москва/: «У нас сегодня был уникальный опыт – мы переодевались в квартире. Мы должны пробовать разные вещи и видеть, как люди в хоккее играют. Сейчас двоякие чувства – проиграли с одной стороны, а солнце и свежий воздух – с другой стороны. Мы почти год не играли на открытом воздухе».